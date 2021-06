Bouw Breda Botanique kan nu echt beginnen

Vanwege de locatie in Rijksmonument de Chassékazerne is Breda Botanique een bijzonder bouwproject. Op een centrale plek in de stad verrijzen straks 62 appartementen in het middenhuursegment en 2.300 vierkante meter aan commerciële ruimtes met onder meer een restaurant, hotelsuites, een bar en een culturele ruimte. Op het middenplein aan de kant van de Keizerstraat komt een botanische kas. Het Stadsarchief dat momenteel in de kazerne is gehuisvest, blijft in het gebouw zitten.