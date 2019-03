Bouw brandweerkazerne Zundert begonnen

De brandweer is op dit moment nog ondergebracht in een kazerne aan de Wernhoutseweg. Die is verouderd en aan een ingrijpende, kostbare onderhoudsbeurt toe. Verhuizing bleek financieel en organisatorisch gunstiger, maar was niet helemaal onomstreden. Zo vreesde een deel van de vrijwillige brandweer er langer over te doen om, in geval van een oproep, tijdig op de kazerne te zijn. Inmiddels is die kou uit de lucht.