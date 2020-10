Bouw Bachmanhof zit er aan te komen: ‘Een nieuwe dorpskern voor Princenhage’

Michiel Stevens, directeur van Winters Bouw & Ontwikkeling in Breda, is enthousiast over de ontwikkeling van het Bachmanhof in Princenhage. Het nieuwe buurtje verrijst op een terrein tussen Dreef en Esserstraat. Nog dit jaar gaan de dertig nieuwe woningen in de verkoop.

Nieuwe dorpskern

‘Het Bachmanhof, een nieuwe dorpskern voor Princenhage.’ De bouwers van het buurtje in de schaduw van de toren van de Martinuskerk pakken flink uit. Ze spreken van een ‘levendig plan, waar rust en eenheid zijn terug te vinden in de zorgvuldige ingetogen detaillering’.

Het hof wordt gebouwd door Winters in opdracht van projectontwikkelaars Jan van Loon en Marleen Bachman. Zij is dochter van Miel Bachman, de eigenaar van de oude smederij aan de Haagweg. Al een halve eeuw geleden liep de smid al rond met het idee om van dit deel van Princenhage een woongebied te maken. Nu is het zo ver.

Niet onverwacht

Dat het buurtje zijn naam draagt is niet onverwacht. De naam Bachman is als zo’n honderd jaar een begrip in Princenhage. De familie heeft naam gemaakt met smederijen en later als uitbaters van een ijzerwarenhandel, verkopers van fietsen, gaskachels en huishoudelijke producten.

De nieuwbouw is ontworpen door architectenbureau DAT uit Tilburg. Er komen diverse woningen. ,,Het uitgangspunt om ook als oudere fijn te kunnen wonen in het centrum van het ‘dorp’ Princenhage resulteert erin dat Bachmanhof voor meer dan de helft uit levensloopbestendige woningen zal bestaan’’, aldus Stevens. ,,Toch wordt het Bachmanhof divers. Want met de variatie in één-, twee- en drielaagse woningen is er ook plaats voor gezinnen.’’ Het Bachmanhof wordt ingedeeld in drie gebieden, Het Erf, De Tuin en Het Hof.

Volledig scherm Een impressie van het Bachmanhof in Princenhage, zoals dat er in de toekomst uit gaat zien. © Winters Bouw & Ontwikkeling

De plannen zijn niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Enkele omwonenden hebben bezwaar gemaakt. Ze zijn vooral bang dat ze privacy en wooncomfort moeten inleveren. Burgemeester en wethouders van Breda heeft deze zomer laten weten dat deze bewoners zich toch zullen moeten neerleggen bij de bouw van het Bachmanhof: ,,Weliswaar vinden er veranderingen plaats voor de omwonenden, maar die leiden niet tot een slechter woon- en leefklimaat in zowel woning als achtertuin.’’