Bouw Anna Roos-appartementen in Tuinzigt kan snel van start gaan

Tuinzigt

Om op de plek appartementen te kunnen bouwen moet de bestemming gewijzigd worden van ‘maatschappelijk’ in ‘wonen’. Daar tegen was één bezwaar gekomen. Volgens het college blijft er in de wijk (Tuinzigt) voldoende ruimte voor maatschappelijke initiatieven.

De woningen zijn 50 m2 groot en vallen in de categorie sociale huur. Daar was bezwaar tegen gemaakt om dat in Tuinzigt sociale huur al oververtegenwoordigd is. Het college erkent dat laatste en stelt dat de locatie ook geschikt zou zijn voor middeldure huur. Toch is de college akkoord omdat het nieuwe complex ook een kans is voor ouderen in de buurt om door te stromen van hun huidige (sociale) eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning.