Bouw 38 nieuwe woningen in Rijsbergen nadert

video Kersverse vader Pieter Buist naar de Filipijnen om ex-wereldkam­pi­oen ‘te slopen’

12:54 BREDA - De Bredase MMA-vechter Pieter Buist staat eind deze maand voor zijn zwaarste test tot nu toe in de Aziatische vechtcompetitie ONE Championship. In Manila neemt hij het op tegen de Filipijn Eduard Folayang, tweevoudig wereldkampioen in het lichtgewicht. ,,Ik ga hem slopen voor zijn thuispubliek.‘’