Bouvigne is een goede plek voor geheime memo's

COLUMNDe Bredase coalitiegesprekken worden dezer dagen gevoerd in kasteel Bouvigne. Zou formateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen die locatie hebben uitgekozen zodat hij zich met zijn dubbele achternaam even kasteelheer kan voelen?

Aan die chique naam zit verder niks van adel aan. Bert is getrouwd met (minister) Cora van Nieuwenhuizen en heeft haar achternaam aan die van hemzelf geplakt. Beetje onconventioneel is dat wel. Zoals ook de formatie anders dan anders gaat. De formerende partijen D66, PvdA en VVD beseffen dat ze met 21 van de 39 zetels een smalle basis hebben in de gemeenteraad. Ze vragen oppositiepartijen daarom om mee te praten, in de hoop dat de coalitie raadsbrede steun krijgt.

Eind vorige week was ik aan het hardlopen in het Mastbos en rende ik ook even langs Bouvigne. Het nieuws kan immers zomaar op straat liggen. De enigen die ik echter op straat tegenkwam, waren de SP'ers Bas Maes en Dirk Uijl die per fiets de ingang aan het zoeken waren.

Het is voor de socialisten duidelijk geen natuurlijke habitat, zo'n kasteeltje in Breda-Zuid. Dat viel ook af te lezen uit een Facebook-post die de SP later die dag plaatste: 'Ze trekken zich terug achter de slotgracht van Bouvigne en het volk mag langskomen'. Dus of de SP gaat tekenen bij het kruisje waag ik te betwijfelen.

Maar toch, het zal de formerende partijen iets waard zijn om de oppositie wat te gunnen. Het kan de komende vier jaar een hoop gezeur voorkomen. Dat, plus de inspirerende omgeving van Bouvigne - tussen Mark en Mastbos - leidt misschien wel tot een opvallend groen akkoord.

Misschien wordt het wel zo groen dat de VVD zich aan het slot van de besprekingen afvraagt of ze wel genoeg binnen heeft gehaald. En dat dan opeens bedacht wordt dat de belasting voor Bredase bedrijven verlaagd moeten worden omdat ze anders naar Tilburg of zo verhuizen.

Er zijn in elk geval genoeg achterkamertjes in het kasteel waar onofficiële ambtelijk memo's ingezien kunnen worden. Als daar dan onverhoopt in zou staan dat verlagen van de belastingen best een slecht idee is, hoeft niemand zich daar later iets van te herinneren.