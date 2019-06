Bouverijen: grootste nieuwbouwijk van Breda

Eigenlijk had De Bouverijen al helemaal gereed moeten zijn. Maar de economische crisis gooide roet in het eten. Het duurde drie jaar voordat de ruim zeventig woningen in deelplan 1 waren verkocht. Pas in 2014 werden daar de eerste woningen opgeleverd en vervolgens werd in fases de rest gebouwd. “Als er nu woningen aangeboden worden hier, zijn ze binnen de kortste keren weg”, zegt projectleider Roel Klei van de gemeente Breda.