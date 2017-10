Bouten blijken verdwenen: Bliksemschicht bij Prinsenbeek voorlopig dicht

LIVE Waalwijkse mestverwerker voor rechter voor dodelijk ongeval

14:04 WAALWIJK – De rechtbank in Breda buigt zich woensdagmiddag over het ongeval bij het Waalwijkse meststoffenbedrijf Van de Reijt, waarbij in 2014 twee mensen om het leven kwamen. Ze werden verpletterd door een wand van betonblokken waar naar later bleek nooit een vergunning voor was aangevraagd. Bertjan Kers doet verslag uit de rechtbank via twitter.