Bourgondische Bierkelder onder Foodhall Breda

BREDA - De kelder van de Foodhall Breda worden binnenkort gebruikt voor het rijpen van bier. Na de zomer worden er mogelijk ook proeverijen gehouden, maar dat is nog afhankelijk van de opbrengst van een crowdfundingactie die donderdag is gestart.

De Foodhall Breda opent 19 april voor de het eerst de deuren in het pand van de voormalige Casino-bioscoop in de Reigerstraat. In zeventien minirestaurantjes kunnen mensen dan eten bestellen. Ook komt er een centrale bar.

Smaakevolutie

Onder het pand ligt een monumentale kelder. Het bedrijf Bourgondische Bierkelder gaat die ruimte huren voor de opslag van bier. De Bredase eigenaar Bas Schampers begon in 2016 met het bedrijf. Het idee erachter is dat sommige bieren - net als wijn - een smaakevolutie doormaken als ze een aantal jaren onder de juiste condities bewaard blijven. Via een webshop verkoopt Schampers die bieren.

Tot op heden laat Schampers het bier rijpen in de kelder van een klooster in Oost-Brabant. Omdat hij meer ruimte nodig heeft, komt daar nu de Bredase kelder bij. Maar Schampers wil meer: “Ik wil ook proeverijen gaan houden. In het klooster kan dat niet. In de kelder bij de Foodhall zou dat wel ideaal kunnen.”

Donker bier