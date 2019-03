Botsing tussen twee vrachtwagens op A59 bij Terheijden: weg pas tegen de middag weer vrij

Teruglezen NS staakt op de vroege ochtend: overvolle treinen en perrons

9:52 Er reden maandagochtend fors minder treinen vanwege landelijke stakingen voor een beter pensioen. De eerste treinen reden pas vanaf 07.06 uur. Op sommige stations in Brabant duurde het zelfs nog wat langer. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat maar het is op verschillende plaatsen nog wel druk. Lees hieronder het liveblog terug.