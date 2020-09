Botsing tussen twee motoren aan Strijbeekseweg, bestuurder met verwondingen naar ziekenhuis

Eerst online, daarna fysieke introduc­tie van 2.000 nieuwe studenten in Breda

4 september Improviseren is het, maar deze week zijn zo'n 2000 nieuwe studenten 'gewoon' begonnen met een introductieweek van Breda University of Applied Sciences (BUas). Grotendeels vanuit huis, even op de campus. Hoe is dat? ,,Al mijn vrienden op de universiteit zitten nu thuis, dan is dit hartstikke leuk.”