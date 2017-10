Botsing tussen twee auto's op Graaf Engelbertlaan in Breda

video Hartje Breda: Klein­die­ren­ver­e­ni­ging Bredania laat haar kleine dieren keuren

17:02 ,,Deze is echt te zacht. Dat kun je voelen. Dat konijn daar had dus echt een perfecte structuur”, wijst de keurmeester een kooitje voor zich aan. Hij is onverbiddelijk, dit dier scoort minpunten omdat het ‘te zacht’ is. Hij controleert de konijnen op geroutineerde wijze: hoe lang zijn de oren, hoe zit de structuur van de huid? Het gewicht? De kleur ogen?