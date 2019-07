Botsing met twee auto's in Breda, moeder gewond naar ziekenhuis

Pino en Tommie kapen politiebus op de zuidelijke rondweg in Breda

17:14 BREDA - Op de levensgrote foto van de achterkant van een politiebusje met fotograferende agent erin, die begin mei op de zuidelijke rondweg in Breda is geplaatst om het verkeer af te remmen, zijn Pino en Tommie van Sesamstraat overheen geplakt. Was de actie met de nep-politiebus van gemeentezijde al opmerkelijk en zelden vertoond in het land, daar komt nu deze actie overheen.