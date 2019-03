Botermals vlees bij Bar Bistro Bleue in Breda

Het Frans georiënteerde restaurant van eigenaar Jack Vink is gevestigd in een voormalige kledingwinkel en is afgelopen september geopend. De binnenkomst is opvallend: er is geen gang, gordijn of tussenschot en dus val je letterlijk met de deur in huis. Een mooi huis, dat wel! Kleine ronde tafeltjes met klassieke bistrostoeltjes staan op een schitterende houten vloer. Schetsen van Franse afbeeldingen aan de muur en overal is dezelfde zeegroene kleur gebruikt. Op de achtergrond klinkt Franse muziek.