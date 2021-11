Boswachter vindt opvallend veel dode vermagerde reekalveren in West-Brabant: ‘Er lijkt iets geks aan de hand’

‘Er is iets geks aan de hand met de jonge reeën in mijn gebied’, schrijft De Jonge woensdag op Twitter. De boswachter en zijn collega's vonden de afgelopen maanden zo'n vijftien vermagerde dode reekalveren. Ze lagen voornamelijk in greppels langs wegen in West-Brabant. In eerste instantie ging hij uit van een natuurlijk proces, waarbij jonge dieren hun eerste levensjaar niet allemaal overleven.