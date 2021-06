Boswachter moet vaker zoeken dan wachten

De afgelopen weken zochten we urenlang naar een nest van de zeearend, omdat ie mogelijk een tweede nest had gebouwd. We zochten naar tientallen borden die plotsklaps van hun paal verdwenen waren. We vonden ze nadat het de daders te heet onder de voeten werd.

Urenlang zocht ik met Jack naar een zwaargewonde ree, die door een hond was gepakt maar hevig bloedend in de struiken verdween.

Speurneus

In zulke gevallen is Jack z'n speurneus echt een uitkomst. We zochten mee naar een vermist meisje, gelukkig is ze terecht. We zochten de dodaars, maar helaas blijkt dit futensoortje verdwenen in het markiezaat.

We zochten de bewoner van een eenzaam tentje, diep in het bos. We lieten zoeken naar een dumpplaats van drugsafval, omdat bodemmonsters schrikbarende cijfers laten zien.

Quote We zochten mee naar een vermist meisje, gelukkig is ze terecht. We zochten de dodaars, maar helaas blijkt dit futensoor­tje verdwenen in het markiezaat

Soms moet je ook zoeken naar woorden. Bijvoorbeeld toen ik voor de zoveelste keer op een dag iemand tegen kwam met een loslopende hond in de natuur, en toch beleefd wilde blijven. Of toen bleek dat de wandelaar voor wie we een ambulance het bos in brachten tevergeefs gereanimeerd was.

Aanhanger vol zwervuil

Maar het mooiste zoekwerk kwam van vrijwilligers! Een groep Wouwse senioren zocht naar zwerfafval, vonden het massaal en raapten het op, een aanhanger vol! En de mooiste: honderd vrijwilligers en een droneteam kwamen spontaan helpen zoeken naar reekalfjes voor de boeren het gras afmaaiden.

Na een oproepje op social media stonden ze op maandagmorgen om 6 uur in het kletsnatte gras op een lange rij. We vonden vijf reekalfjes en ook jonge haasjes, fazant en eenden kuikentjes en eieren. Een geweldige opsteker!