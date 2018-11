Boswachter Frans haalt uit naar Dijkhoff na ludieke actie met ballonnen in Den Bosch: 'Hoe dóm kan je zijn!?’

BREDA/DEN BOSCH - Het was een actie met een knipoog, een ludieke reactie op de vele kritieken van de afgelopen tijd, maar opnieuw heeft Klaas Dijkhoff zich de woede op de hals gehaald. De fractievoorzitter van de VVD stuurde, na een congres in Den Bosch, ruim vijfhonderd wensballonnen de lucht in. Boswachter Frans Kapteijns wist niet wat hij zag. ,,Hoe dóm kun je zijn zeg!”

Dijkhoff lanceerde de afgelopen tijd diverse plannetjes, onder meer voor harder straffen in probleemwijken, voor het verbieden van demonstraties tijdens intochten van Sinterklaas en voor kernenergie.

Ironie

De Bredanaar kreeg hierdoor veel kritiek, maar dat doet hem niet veel, zo liet hij vandaag doorschemeren op het VVD-congres in Den Bosch. Sterker nog, na afloop stuurde hij 500 ballonnen met ideeën er aan van VVD-leden de lucht in als een ludieke reactie op die vele kritieken.

Ironisch genoeg schiet ook deze actie bij veel mensen in het verkeerde keelgat, onder wie bij Frans Kapteijns, de bekendste boswachter van Brabant. ,,Hoe bestaat het!”, klinkt het geïrriteerd aan de telefoon. ,,De VVD had vandaag de mond vol over verandering, duurzaamheid en een schoner milieu, en ondertussen laat Dijkhoff ik weet niet hoe veel ballonnen de lucht in.”

Grote hoeveelheid plastic

Volgens Kapteijns klagen diverse natuurorganisaties al jaren steen en been om de grote hoeveelheid plastic in de natuur. ,,Die ballonnen ploffen letterlijk overal neer in de natuur. Dieren en vogels eten de ballonnen en de touwtjes op of raken erin verstrikt. Dat weet de VVD, die zich opstelt als de grootste groene partij van Nederland. En dan doen ze nu dit, alsof het ze allemaal niets interesseert. Ik vind het onbestaanbaar.”

In Nederland en andere Europese landen vormen kleine stukjes plastic de grootste hoeveelheid afval. Maar ook ballonnen met sierlinten zijn zeer vervuilend. Als deze rommel niet wordt opgeruimd en in zee terechtkomt, is dat een gevaar voor het leven in zee. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan een miljoen zeedieren als gevolg van de zogenoemde ‘plastic soep’.

Tot grote tevredenheid ziet Kapteijns de ballonacties zoals die van vandaag sterk afnemen. ,,We worden in Nederland steeds bewuster van het feit dat het oplaten van ballonnen heel schadelijk is voor het milieu. Laten we hopen dat de VVD dat ook snel gaat inzien.”

Politieke strijd