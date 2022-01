Bosuilendorp geeft de moed niet op en werkt aan alternatief programma carnaval

Brand in wooncom­plex Breda, aantal woningen tijdelijk ontruimd

BREDA - Een aantal woningen is vrijdagavond ontruimd nadat brand uitbrak in het wooncomplex aan de Zorgvlietstraat in Breda. Het vuur ontstond vlak voor 18.00 uur op de vierde verdieping, vermoedelijk in de keuken van een woning.

21 januari