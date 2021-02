Bosuilen vieren veilig thuis toch jubileumfeestje

West-Bra­bants ijsover­zicht: vaarverbod op singels Breda, waar kan er al geschaatst worden?

9 februari West-Brabant is in de ban van het winterweer. Na de sneeuwpret in het weekend kunnen we inmiddels spreken van eerste schaatskoorts. Kunnen we het ijs op, waar en wanneer én de grote vraag: komt er een Elfstedentocht, al is het maar voor de wedstrijdrijders.