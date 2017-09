Boschstraat Fietsstraat; het kan niet vaak genoeg benadrukt worden

Het idee: fietsers hebben altijd voorrang, auto’s moeten zich schikken in een wat onderdaniger rol. ,,Toch is het goed de aandacht erop te blijven vestigen”, aldus wethouder Boaz Adank. In samenwerking met Platform Boschstraat onthulde de gemeente dinsdagavond in KAMU een negental windsigns; borden die verspreid over de Boschstraat op de stoep geplaatst worden om verkeersdeelnemers aan de regels te blijven herinneren.

Reclamezuilen

Geen extra verkeersborden der halve, maar een soort reclamezuilen. ,,Nee, het liefst zouden we het hier ook houden op één verkeersbord, maar dat is in deze situatie onmogelijk. Maar nóg meer verkeersborden gaat geen effect hebben”, licht Adank toe. ,,We merken dat er steeds meer gewenning optreedt in de Boschstraat, men begint het inmiddels gelukkig heel gewoon te vinden”, ziet Martijn Geervliet, verkeersdeskundige bij de gemeente.

De Boschstraat was een pilot, maar inmiddels is ook de Heusdenhoutsestraat een fietsstraat en wordt er aan gewerkt op de Nassau- en Mauritssingel. ,,Het werkt ook goed. Fietsers gedragen zich nu ook als zodanig, automobilisten kennen hun plek hier ook steeds beter .”

Op de stoep

Bij De Pauw wordt nog regelmatig op de stoep gefietst. ,,Maar wat doe je daaraan, buiten aanspreken? Op de stoep staan al veel reclamezuilen, bloempotten en andere drempels, maar het gebeurt nog steeds. Het is telkens gewoon goed uitkijken. Verder werkt de fietsstraat inmiddels uitstekend”, vindt Ton Kroes. Rond De Beyerd gaat het goed; door een terras is het immers lastig fietsen.