Bos houdt poot stijf, parkeersoap Zandberg ten einde: ‘Ik denk dat de grote meerderheid voor is’

Waarom wel parkeervergunningen in Zandberg en niet in Sportpark? Dat was zo’n beetje de crux van het debat dat plaatsvond in het stadhuis. Eerder dit jaar leek het er op dat de knoop was doorgehakt, maar daar kwam verandering in toen enkele weken geleden bleek dat Sportpark voorlopig geen ‘gereguleerd parkeren’ krijgt.