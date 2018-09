Bordje drol: fotografe Ursula legt vast wat ze eet, én wat ze uitpoept

Brrr.... je eigen drollen fotograferen. Hoe kom je daar nou bij?

,,Het thema van het fotofestival is ‘to infinity and beyond’. Hoe ziet de toekomst eruit met de voortrazende wetenschap? Ik heb ingezoomd op eten: gaan we anders eten in de toekomst en hoe zit het met onze ontlasting? En kan er een toekomst zónder ontlasting zijn, want: laten we eerlijk zijn: het is toch wel erg onhandig dat je een keer of vijf per dag naar de wc moet. Bij dit onderzoeksproject ben ik zelf anders gaan eten, om te kijken wat het doet met je lichaam en wat het uitscheidt.’’

Hoe heb je dat aangepakt?

,,Ik ben gaan minderen met vlees en vis, heb smoothies uitgeprobeerd en heb anderhalve maand geleefd op capsules waar alle voedingsstoffen in zitten, en at daarnaast alleen fruit en groente. Dat had een enorm effect: ik ben zes kilo afgevallen en voelde me veel energieker. Dat ik alles wat ik at fotografeerde is ook wel een eye-opener: je wordt je veel meer bewust van wat je allemaal eet op een dag.’’

Volledig scherm Eten en uitwerpselen: Ursula van de Bunte fotografeerde het allebei voor haar onderzoeks-fotografieproject © Ursula van de Bunte

Dat snap ik nog. Maar poepen op een bordje?

,,Ja, dat is eerst wel een beetje raar. Ook voor mijn huisgenoten, als ik met zo’n dampend bordje de trap af kwam om het beneden te gaan fotograferen. De lucht bleef volgens hen wel heel erg hangen… Maar het was wel fascinerend. Ik zag mijn ontlasting veranderen en verminderen.’’

Hoe kijk je terug op je project?

,,Het was leerzaam. We zijn natuurlijk gewend om snel door te spoelen en vooral niet meer te kijken als we op de wc zitten. Maar je poep zegt veel over je gezondheid. Ik ben fotografiedocente op de creatieve vakschool Cibap en zie jongeren die ’s morgens ontbijten met een Redbull en een zak chips. Dan denk ik: je hebt geen idee wat het doet met je lijf en je stoelgang.’’

Nu hangt je fotocollage van bordjes met eten en poep op het internationale BredaPhoto Festival. Ben je er trots op?

,,Nou, het is wel iets heel anders dan wat ik normaal doe. Al ben ik als fotograaf wel vaker met eten bezig. Ik heb al eens een serie stillevens gemaakt van groenten en fruit in de verpakking van de supermarkt. En ik heb een tijdje puddingen gemaakt en gefotografeerd. Maar dit is wel een heel ander soort fotografie. Dit project kan ik goed gebruiken in mijn werk als docent. Ik geef studenten les in het bedenken van concepten, en dat testen op jezelf. Nou, dat heb ik in dit geval wel gedaan.’’

Volledig scherm Fotograaf en docente Ursula van de Bunte © eigen foto