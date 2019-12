Bootjes op singels Breda aan grenzen gebonden

UPDATE NK Atletiek in Breda in 2021: polsstok­hoog­sprin­gen op de Grote Markt?

13:17 De Nederlandse kampioenschappen atletiek zijn in 2021 in Breda. De centrale locatie is dan het complex van Sprint bij het Mastbos. Niet uitgesloten is dat er ook enkele onderdelen in binnenstad zijn. “Polsstokhoogspringen op de Grote Markt zou gaaf zijn,” zegt wethouder Daan Quaars.