Bootje varen in Breda? Dat gaat zo makkelijk nog niet

Maar dat is niet het enige probleem. Ze roept de gemeente op: doe er wat aan! Zo makkelijk gaat dat niet, laat de gemeente weten: ‘We moeten het water delen met de medebewoners.’

Dertig graden, met een bootje ronddobberen in de singels. Beter wordt het leven bijna niet. Annemarie Steenbergen is een van de gelukkigen, want er zijn lange wachtlijsten. Maar zij heeft een ligplaats voor een boot bemachtigd, aan de Chassésingel.



Maar ja, zie het vaartuig maar eens te bereiken.

Volledig scherm Still uit video. Hier gaat Annemarie met een motor voor de fluisterboot, voetje voor voetje, van de steile kade af richting de boot. © Eva de Schipper Volledig scherm Still uit video. De Bredase Annemarie Steenbergen vertelt dat het best lastig is om bij haar boot te komen, waarvoor ze een vergunning heeft aan de Chassésingel. Aanmeerpalen ver van de kade, abseilen van de steile talud en klauteren door het riet. Hier, rechtsvoor, haar boot in de wirwar van riet. © Eva de Schipper

Dat heeft alles te maken met een opschoonactie van de gemeente van vorig jaar. Illegale boten werden verwijderd, er kwamen meer ligplaatsen én er werden nieuwe aanmeerpalen geslagen.

Circus

De nieuwe aanblik na de opruimactie mag er zeker zijn, zegt Steenbergen. ,,Het is prachtig.” Ware het niet dat je boot twee meter van de kade af ligt. Met een stok en een circuswaardige vorm van evenwicht bereikt ze de boot. De pallet die ze nog net op de kade heeft geïnstalleerd is illegaal. Verontschuldigend, zegt ze: ,,Zo kom je er tenminste nog bij.”



Kijkend naar haar rode sloep is dat niet het enige probleem. Het talud is zo steil, dat je uit moet kijken om niet naar beneden te glijden. En dan, naast de boot, in het water te belanden. ,,Hier moet je een beetje voor kunnen abseilen”, legt ze uit terwijl ze naar beneden klautert. Hier en daar zie je dat andere booteigenaren al touwen hebben gespannen, als een soort trapleuning. ,,Eigenlijk mag het niet. Het talud is beschermd.”

Volledig scherm Still uit video. Gepast schoeisel voor het 'abseilen'. © Eva de Schipper

Maaien

Dan het riet en de onkruid aan wal: je ziet door de bossen bijna je bootje niet. De goedlachse Bredase stak de handen uit de mouwen: ,,Ik heb de boel stiekem toch maar bijgeknipt, met een heggenschaar.” Ook hiervoor geldt: eigenlijk mag het niet. ,,Maar toen ik contact opnam met de gemeente werd me verteld dat het waterschap snel zou gaan maaien.” Grinnekend kijkt ze naar de dichtbegroeide waterkant: ,,Daar wachten we nog op.”



Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat het inderdaad voor een aantal plaatsen lastig is om bij de boten te komen. ,,Deels komt dat, zoals te zien is op het filmpje, door de hoge begroeiing in het talud. Het groen daar is onderdeel van de ecologische groenstructuur die door heel Breda loopt en bergt ontelbaar veel insecten, vogels en andere dieren. Daarom laten we het tot een meter aan het water wat hoger zodat de fauna er kan schuilen en broeden. Het komt erop neer dat we het water zullen moeten delen met de medebewoners.”

Quote Samen met het Waterschap kijken we wel naar mogelijkhe­den om de ligplaat­sen op sommige plekken makkelij­ker begaanbaar te maken. Woordvoerster

Begaanbaar maken

Steenbergen haalt daarom halsbrekende toeren uit, met een lach. Maar ja… ze zit er wel mee. ,,Ik heb er begin dit jaar zelfs even aan gedacht mijn bootje te verkopen. Maar als je er eenmaal in zit, wil je er nooit meer uit.” Daarom roept Steenbergen de gemeente op iets te doen.

Aan die oproep geeft de gemeente gehoor: ,,Samen met het Waterschap kijken we wel naar mogelijkheden om de ligplaatsen op sommige plekken makkelijker begaanbaar te maken.” Wat dat concreet in gaat houden moet nog blijken. Maar zelf een pad maken naar de boot, dat kan echt niet: ,,De Singels en het talud zijn monumentaal dus even je eigen steigertje bouwen zit er helaas niet in, daar heb je een vergunning voor nodig.”