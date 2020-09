Boost van 10 miljoen aan rijksgeld voor prestigieus bouwplan Havenkwartier: ‘Super blij mee’

BREDA - De vlag kan uit op de afdeling bouwen en wonen in Breda: het Rijk verstrekt 10 miljoen euro subsidie voor het Havenkwartier, het meest prestigieuze bouwproject van de komende jaren. ,,Hier zijn we superblij mee”, reageert wethouder Paul de Beer (D66, stedelijke ontwikkeling).

,,Nu kunnen we het waar maken: een tof woongebied en betaalbaar wonen”, zegt De Beer die het kostenplaatje met de subsidie rond ziet komen. Want het wensenlijstje voor wat ook wel de Strip heet, het gebied tussen de Speelhuislaan en de Belcrumhaven, is ambitieus. De industriële zone met de fabriekshallen van Backer en Rueb wordt binnen afzienbare tijd omgeturnd in ‘attractief’ woon- en leefgebied.

Boulevard en aanlegsteigers

De extra miljoenen gaan naar de inrichting van de openbare ruimte: goede verbindingen naar het station en de binnenstad, routes ook voor fietsers en wandelaars, parkeren, groene aankleding, maar ook naar de aanleg van een boulevard of promenade en aanlegsteigers.

Voor al die zaken kwam de stad na een doorberekening 20 miljoen tekort. De gemeente legt 10 miljoen bij en het Rijk hetzelfde bedrag. Om zo, aldus De Beer, samen met de bouwpartners (lees Amvest en consortium Klavers Jansen) de bouw versneld vlot te trekken.

Impressie van de promenade op de Strip in het Havenkwartier.

De Beer: ,,En om er een fantastisch tof gebied van te maken. In urban-sfeer, binnenstedelijk en aantrekkelijk. Iets wat we in de stad niet kennen.” Er wordt inmiddels druk getekend om de in totaal 634 woningen (waarvan zo'n 500 op de Strip) in te passen. Zo worden er, is het plan, atelierwoningen vastgebouwd aan de buitenmuur van één van de hallen, in de hal zelf komt een enorme ruimte vrij voor verblijf en ontmoeting.

Vijftig procent van de woningen wordt betaalbaar (en middelduur), dan gaat het ook om sociale huur (tot 737 euro) en om koop (tot 310.000 euro), de voorwaarde van het Rijk voor de subsidieverlening. Niet alleen villa's bouwen, zegt De Beer: ,,De woningen zijn er voor de artsen maar ook voor de verpleegkundigen, om het zo te zeggen.”

Eind dit jaar verwacht hij het bestemmingsplan: ,,Eind 2021 wil ik hier in het Havenkwartier een hijskraan zien staan. Die ambitie heb ik altijd gehad. Deze subsidie is een extra duw in de rug om dat waar te maken.”

5Tracks vertraagd

Het nieuwe woongebied in de Spoorzone (CrossMark) kan overigens best wat goed nieuws gebruiken. Uit de Bestuursrapportage 2020 blijkt dat sommige projecten met problemen kampen. Zo loopt de bouw van 5Tracks vertraging op. Naast het NS-station moet een complex verrijzen met wonen, werken en recreëren. Dat kan weleens langer gaan duren. Door de coronacrisis laten potentiële huurders het afweten.

De Strip in het Havenkwartier wordt een nieuwe urban-woonwijk, inclusief een boulevard of promenade met aanlegsteigers aan de Belcrumhaven.