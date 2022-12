BOOS brengt Bredase huisjesmelker Marcel van Hooijdonk in beeld, maar een echte reactie geeft hij niet

Even de schaatsen onderbin­den voordat de dooi intreedt: ‘Heerlijk genieten bij dit zonnetje’

STRIJBEEK/BREDA - Het kan weer een keer: schaatsen op natuurijs. Al is het van korte duur. Fanatiekelingen bonden donderdag her en der in de regio de ijzers onder. ,,Dit is ongelooflijk mooi.”

17:01