Boomstammen moeten einde maken aan onveilige situatie langs Bavelse Hei

Video Voor wie deze zomer thuis­blijft, is er in Breda de Vakantie­straat: van pingpongen tot ponyrijden

16:07 BREDA - Voor wie deze zomer in eigen land blijft, hebben ze in Breda iets bedacht: de Vakantiestraat. In zes buurten zijn er activiteiten voor de jeugd, van een partijtje badminton tot zwemmen.