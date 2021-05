Boompje groot, plantertje dood: park Lovensdijkstraat wordt laatbloeier

BREDA - Het duurt nog wel een jaar of twintig, voordat het nieuwe park dat in de Lovensdijkstraat in Breda wordt aangelegd er ook uitziet zoals op de plaatjes wordt voorgespiegeld. Wel heeft de voorgestelde ingreep als voordeel dat de bomen die nieuw worden geplant behoorlijk oud worden, minstens tussen de zestig en tachtig jaar oud.

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad. Hij was geschrokken van de plannen om de informele parkeerplaats aan de oostkant van de binnenstad te vervangen door een park.

Zere been

Er zijn twee scenario’s voorgelegd en bij een daarvan is het de bedoeling dat een bomenrij langs de rijweg wordt gekapt. Dat is tegen het zere been van Bakker. ,,We gaan toch geen monumentale bomen kappen, om extra parkeerplekken te realiseren?’’ vroeg hij zich vorige maand af. Waarna hij in de pen klom.

Quote Tussen het aanplanten van nieuwe bomen en het voorgespie­gel­de beeld zit een tijdsduur van ongeveer twintig jaar. Burgemeester en wethouders Breda Bakker wilde van het college weten hoeveel bomen er precies op het punt staan om te verdwijnen. Bovendien wil hij weten hoe lang het duurt voordat de Lovensdijkstraat er uitziet, zoals wordt voorgesteld op de ‘artist impressions’ die met de plannen zijn meegestuurd.

Uit het antwoord van het stadsbestuur blijkt dat de oude volkswijsheid ‘boompje groot, plantertje dood’ op dit project van toepassing is: ,,Als de huidige bomen worden gekapt, dan zal tussen het aanplanten van de nieuwe bomen en het voorgespiegelde beeld een tijdsduur van ongeveer twintig jaar zitten.’’

Bomenplan

Anders gezegd: ergens na 2040 begint het park en de bomen er een beetje volgroeid uit te zien. Voor deze aanpak wordt door het college een speciaal argument in stelling gebracht. De Lovensdijkstraat is opgenomen in de ‘boomhoofdstructuur’ van het gemeentelijke bomenplan. Dat betekent dat de nieuwe bomen voor de lange duur worden geplant, zodat ze minstens tussen de zestig en tachtig jaar meegaan.

Quote Werkgevers stimuleren alle drie om minder gebruik te maken van auto. Burgemeester en wethouders Breda Jarenlang heeft de groenstrook van de Lovensdijkstraat als informele parkeerplaats gediend, die uiteindelijk werd gedoogd door de gemeente Breda. Toch wordt deze situatie als ‘ongewenst’ beschouwd.

Dat studenten van Avans, maar ook medewerkers van het Amphia Ziekenhuis of het stadskantoor, hun auto straks niet meer op het informele terrein kunnen parkeren is onvermijdelijk, stelt het stadsbestuur: ,,Werkgevers als Avans, Amphia en gemeente Breda stimuleren alle drie om minder gebruik te maken van auto voor woon- werk en studie verkeer. De gratis parkeerstrook levert geen bijdrage aan zo’n beleid.’’