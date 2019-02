Boomkwekers Zunderts azen op jonge collega's

ZUNDERT- Groen is hip. Toch kiezen weinig jongeren voor een baan in de boomteelt. Zundertse boomkwekers vinden het tijd om het tij te keren.

Wie het nieuws volgt, hoort het te pas en te onpas. In de strijd tegen de opwarming van de aarde, moeten binnensteden vergroenen. Meer perkjes, groenstrookjes. Voortuintjes waar terrastegels plaatsmaken voor bomen. Gevels en daken met planten. Stadslandbouw. ,,Iedereen heeft er de mond van vol”, zegt David Bömer van Treeport, de coöperatieve vereniging van Zundertse boomkwekers.

Al dat groen komt ergens vandaan. ,,Het zijn de kwekers waar het allemaal begint.” Waar het zaadje de grond in gaat om uit te groeien tot plant of boom. ,,Met de groeiende vraag naar groen, wacht onze sector dan ook een mooie toekomst”, zegt Bömer. Met volop werkgelegenheid. Toch: ,,Zijn er maar weinig jongeren die er een baan in ambiëren.”

Het past bij de tijd, denkt Bömer. ,,Uitvoerend werk is niet populair. Niet alleen onze sector kampt daarmee. Ook in de techniek, de zorg, de bouw is een tekort of dreigend tekort aan arbeidskrachten.” Dat heeft te maken met het imago van praktische beroepen. ,,Ouders hebben de neiging hun kinderen richting een kantoorbaan te manoeuvreren. Witte boorden staan in hoger aanzien dan blauwe boorden.”

Om dat om te draaien, om de jeugd warm te laten lopen voor de boomkwekerij, heeft Treeport sinds januari de speciale werkgroep ‘Toekomst’. Daarin zitten vijf jonge kwekers die de opdracht kregen de betrokkenheid van de jeugd te vergroten. De Stichting European Plant Support steunt de werkgroep met een startkapitaal van 5000 euro. De jongeren organiseren in het najaar een activiteit op de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert.

Verjonging

Wat dat wordt? ,,Dat staat ze vrij”, zegt Bömer. ,,Wij mengen ons daar bewust niet in.” Hij hoopt: ,,Dat het iets is dat trots uitstraalt. Iets dat andere jongeren enthousiast maakt voor de boomteelt.”