Boomkwekers Zundert helpen grondwater op peil te brengen

ZUNDERT - Als boomkwekers in Zundert geen maatregelen treffen om het grondwater terug op peil te brengen, kan dat in de toekomst ernstige gevolgen hebben. Dat bleek onlangs bij een bijeenkomst van Treeport, de coöperatieve vereniging van boomkwekers in Zundert.

Die bijeenkomst was een soort finale ‘wake-up call’ aan kwekers die de ernst van de situatie nog niet helemaal inzien, vertelt David Bömer van Treeport. In Zundert zijn, schat hij, tussen de 200 en 250 boomkwekers die water uit de bodem onttrekken. Grondwater dat deze droge zomer steeds verder wegzakte. Tot het een peil had bereikt waarvan het maar de vraag was of het wel verantwoord was het nog langer uit de grond te halen om het voor de landbouw te gebruiken.

Oog van de naald

Bömer: ,,Een algeheel onttrekkingsverbod, waarbij dus én geen oppervlaktewater, én geen bodemwater mag worden gebruikt is voor onze sector een ultiem horrorscenario. En, mochten er nog kwekers zijn die twijfelen of het ooit zover komt, na de bijeenkomst van Treeport denk ik dat de meesten nu wel doorhebben dat we echt door het oog van de naald zijn gegaan.”

Hoewel het af en toe weer regent, is het doemscenario niet van tafel, zegt Bömer. ,,Als het niet genoeg regent, blijft het grondwaterpeil laag. Na een peiling op 1 april 2019 beslist het Waterschap over verdere stappen. Als het dan nog laag staat, kan een onttrekkingsverbod volgen.” Reden voor Treeport om de Zundertse boomkwekers op het hart te drukken de droogte te helpen bestrijden. Zodat zij er in elk geval zelf alles aan hebben gedaan om het grondwaterpeil op te krikken.

Duikers

Dat kan met een keur aan maatregelen. Niet alleen moet de grond rul blijven, zodat water er in kan wegzakken. Ook kunnen in greppels en slootjes de duikers hoger worden geplaatst of worden afgeschermd met een soort plankje. Zo stroomt het water niet weg. Ook kunnen slootbodems worden opgehoogd of stuwtjes worden geplaatst om water in kavelgreppels vast te houden. En ga zo maar door.

Voor deze en andere waterbesparende maatregelen is bij land- en tuinbouworganisatie ZLTO een kleine vergoeding aan te vragen uit het Stimuleringsfonds Wel Goed Watergeven. Een fonds dat geld bevat dat de provincie uittrok voor de droogtebestrijding.

Overstroming