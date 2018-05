Boomkwekers zetten Zundert in de bloemen

Code oranje: avondvier­daag­sen besluiten eind van de middag over doorgaan

15:47 In verband met het voorspelde noodweer adviseren de organisaties van de avondvierdaagsen in Breda Ginneken, Princenhage, Haagse Beemden), Geertruidenberg, Teteringen, Baarle-Nassau, Zevenbergen en Etten-Leur de websites en Facebookpagina's in de gaten te houden. Daar wordt bekendgemaakt of het evenement ook daadwerkelijk van start gaat.