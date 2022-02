Boomkweker verhuist en geeft er een stukje natuur voor terug aan Wernhout

Jongste deelnemer Siobhán (22) uit Breda maakt indruk met haar schilder­kunst in Project Rembrandt

De in Breda woonachtige Siobhán Kaufman (22) weet de jury van tv-programma Project Rembrandt te imponeren met haar schilderkunst. Ze is nog lang niet op het niveau waar ze wil zijn met haar werk, maar Kaufman geniet met volle teugen van de opdrachten in het programma. ,,Ik heb voor het eerst mensen ontmoet die net zo enthousiast worden van olieverf als ik.”

