Boom van Vincent en Theo als bron voor dichtkunst

Pien vertelt met glimmende ogen over het maakproces. ,,Vincent beschouwde bomen als figuren. Hij voelde zich erg betrokken bij de natuur en maakte in deze regio lange wandelingen. Hier heeft zijn kunstenaarschap vorm gekregen. We zijn een jaar geleden begonnen. Weet je wat zo bijzonder is? Deze boom is het laatste levende wezen, die een directe relatie heeft met Vincent."



Na deze existentiële overpeinzing is het tijd voor het officiële gedeelte van de middag. Wethouder De Bie roemt de deelnemers die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. ,,Bedankt voor de bevlogenheid. Wij willen de verbeeldingskracht stimuleren in de stad. Dit is erfgoed, een stuk stadsgeschiedenis. Het is ook écht nodig. Want het ziet ernaar uit dat de boom een beetje ziek is. We weten niet hoe lang hij er nog kan staan. Dus het is belangrijk om dit verhaal levend te houden."