Boom valt in Breda op rijdende auto met daarin gezin met jong kind

Toch nog de Vuelta fietsen in de Koepel met Lars Boom: ‘Even lekker zweten’

19:20 BREDA - Geen toprenners in de straten van Breda. Toch werd er fanatiek gefietst op de dag waarop de stad rood had moeten kleuren voor het peloton van de Ronde van Spanje. In de Koepel namen veertig sportievelingen onder leiding van oud-profrenner Lars Boom het op tegen een virtueel peloton.