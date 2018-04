Bookstore Day: Alle dagen fan van de boekhandel

Rinel Marijnissen uit Breda

,,Ik ben een groot koper van boeken. Ik wil een boek even vasthouden en even een paar regels lezen voor ik het koop. Dan weet je pas of de stijl je ligt. Als ik naar de boekhandel kom, heb ik vaak meer dan een titel op het oog. Hier kan je boeken met elkaar vergelijken, dat kan online niet. Al zeg ik er eerlijk bij dat ik vaak nadat ik mijn keuze gemaakt heb, later nog eens terug kom om dat andere boek óók te kopen."

Lizzy Maas en haar dochter Sara (7) uit Lage Zwaluwe

,,Ik vind het leuker om een boek even vast te houden voor ik het koop. We lezen allebei graag. Ik denk dat Sara van ons tweeën het meeste leest, ik heb er de tijd te weinig voor. Zij leest behalve thuis ook op school." Sara: ,,Op school lees ik omdat het moet, thuis omdat ik het leuk vind. Vandaag mocht ik een boek uitzoeken van Paul van Loon, de weerwolfclub." Lizzy: ,,Ik sta net te kijken bij de 'blind date met een boek'-kist. (Hierbij koop je een boek, ingepakt in bruin papier met daarop enkel het genre en een paar hints omtrent de inhoud, dus zonder de titel te kennen - MS) Ik denk dat ik eentje mee ga nemen. Zoiets kom je online niet tegen."

Elle Peeters uit Terheijden

Cees Janssens uit Teteringen

,,Ik ben niet alleen fervent lezer, ik ben ook een erg goede lezer. Daarmee bedoel ik dat ik de boeken die ik lees ook echt bestudeer. Sinds een jaar of tien maak ik deel uit van een bijzondere leesclub. Ik schat dat we inmiddels zo'n 130 titels hebben besproken. De boeken die ik lees voor dat clubje, lees ik meteen twee keer. Ik vind dat je een boek moet behandelen met het respect dat het verdient. Niet vluchtig doorlezen en in de kast mikken om er vervolgens nooit meer naar om te kijken. De schrijver heeft er veel moeite in gestoken. Het is net als met kunst; daar loop je niet vluchtig aan voorbij. Ondanks dat ik veel lees, adviseer ik mensen zelden en ik láát me ook zelden adviseren. Dat is in het verleden een aantal keer verkeerd uitgepakt.