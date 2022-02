Boodschappen halen én koeien aaien

Winkeliers Bavel steunen aanpak dorpsplein, niet ten koste van parkeer­plaat­sen: ‘Dat kost ons klanten’

BAVEL - Meer groen, een (speel)fontein en extra ruimte voor horeca; het is allemaal meegenomen in de eerste schets voor een fraaier Jack van Gilsplein in Bavel. Mooi, vinden ook winkeliers in het dorp. Maar dat mogelijk alle 32 parkeerplaatsen op het plein verdwijnen, zien zij niet zitten.

