Bond: plannen met Atea in Breda ‘te kort door de bocht’

Quote Die mensen hebben meer aandacht nodig dan de gemiddelde ambtenaar. Marco Schipper, Bestuurder FNV Overheid Dat schrijft Marco Schipper, bestuurder van de vakbond FNV Overheid, in een brandbrief aan de gemeenteraad. Hij zet grote vraagtekens bij het uit 2018 stammende plan om de medewerkers van Atea onder te brengen bij de gemeente.

Dat idee is ‘te kort door de bocht’, aldus Schipper: ,,Die mensen hebben meer aandacht nodig dan de gemiddelde ambtenaar. Het aansturen van deze doelgroep is een vak apart. Geen twee mensen met een arbeidsbeperking zijn gelijk. Daarom is er veel expertise nodig om hen succesvol naar werk te begeleiden.

De reorganisatie bij Atea is al langer een heet hangijzer. Enkele jaren geleden heeft de gemeente besloten om delen van de sociale werkplaats op te nemen in de eigen organisatie. Sommige medewerkers maakten zich toen al zorgen over hun toekomstige positie. ,,Straks zitten ze op het stadskantoor te bepalen wat wij wel of niet kunnen. Dat voelt niet eerlijk”, voorspelde een Atea-werkneemster in 2018.

Vervlechten

Quote Er is nadrukke­lijk aandacht voor het welbevin­den van de medewer­kers. Boaz Adank, Wethouder Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Breda Wethouder Boaz Adank (Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, VVD) liet destijds weten dat het besluit om Atea met de gemeente te ‘vervlechten’ niet alleen is genomen om er ‘financieel beter van te worden’.

Maar geld speelt wel degelijk een rol. In januari van dit jaar liet de wethouder nog weten dat de reorganisatie, die acht ton kost, nodig is vanwege de ‘dreiging van oplopende kosten en het afnemende vermogen om opbrengsten uit werk te genereren’. Anders gezegd: Atea verdient steeds minder, maar kost de gemeente steeds meer. Wél benadrukt Adank dat de gemeente de medewerkers van de voormalige sociale werkplaats gaat begeleiden: ,,Er is nadrukkelijk aandacht voor het welbevinden van de medewerkers.’’

Zo eenvoudig

Quote Er moet in Breda wel zoiets als een vangnet blijven bestaan. Marco Schipper, Bestuurder FNV Overheid Maar FNV-bestuurder Schipper is er niet van overtuigd dat die begeleiding goed genoeg zal zijn: ,,De situatie die de wethouder zo eenvoudig schetst doet geen recht aan de vraag van deze doelgroep. Hij gaat echt te kort door de bocht. Er is straks geen vangnet meer voor mensen die voortijdig uitvallen. Geen springplank voor mensen die Atea even nodig hebben bij het vinden van regulier werk.’’