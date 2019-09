Bond Park in Breda breidt flink uit en biedt straks werk aan duizend mensen

BREDA - Bedrijvencomplex Bond Park aan de Graaf Engelbertlaan in Breda kan in principe fors gaan uitbreiden. Daardoor kunnen straks zo'n duizend mensen gaan werken in het voormalige Esso-gebouw aan de zuidelijke rondweg.

Het huidige gebouw heeft een vloeroppervlakte van 18.000 vierkante meter. Eigenaar Alexander Oet (een grote vastgoedinvesteerder) heeft middels Brengel BV een initiatiefplan ingediend bij de gemeente Breda om er een nieuwbouw van 10.000 m2 aan toe te voegen.

Het college van B&W oordeelt daar positief over, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad, waardoor het plan nu verder uitgewerkt kan worden. Vervolgens moet wel nog een hele procedure worden doorlopen. “Voordat het gebouw er staat zijn we wel een paar jaar verder”, aldus Maurice Vermeulen, commercieel verantwoordelijke bij Bond Park, in een toelichting.

De nieuwbouw komt op het huidige parkeerterrein en krijgt volgens het plan 750 inpandige parkeerplekken. Het huidige terrein heeft 607 parkeerplaatsen. Volgens Vermeulen is 750 plaatsen voldoende. “Nu zijn er gemiddeld zo'n 150 plekken vrij op het parkeerterrein.”

Groen dak

Bond Park ligt in een natuurlijke omgeving. Om het nieuwe gebouw, dat vier lagen hoog is, daar goed in te passen, loopt het schuin af naar het maaiveld. ‘Het maaiveld loopt op deze manier over het gebouw heen en vormt een groen dak', schrijft het college van B&W in de brief.

“Hiermee halen we het blik van de straat af en krijgt het gebouw een positieve uitstraling in de omgeving,” aldus Vermeulen.

Esso

De transformatie van het Esso-gebouw tot Bond Park vond in 2015 plaats. Esso huurde een deel van het gebouw terug en in de rest van het pand werden nieuwe kantoorruimtes gecreëerd. Ook is er een gezamenlijk restaurant en zijn er vergaderruimtes.

In totaal werken er nu ruim zeshonderd mensen. Er zitten enkele hele grote bedrijven; behalve Esso zijn dat met name farmabedrijf Janssen en producent van optische systemen Zeiss. Daarnaast zijn er enkele tientallen kleinere bedrijven gevestigd. De nieuwbouw is primair gericht op grote bedrijven, al zal er ook ruimte voor kleinere ondernemingen overblijven. “Er komt in totaal capaciteit voor zo'n vierhonderd mensen bij”, aldus Vermeulen.

Bond-concept