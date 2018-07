Bonbons en biertjes in Bredase box

BREDA - De mussen vallen van het dak en wat doen Boris en Tycho Luijten? Ze lanceren een Bredase kerstpakkettenlijn: Breda in a Box. "Het blijkt dat veel bedrijven in de zomer al hun kerstpakketten bestellen. Ja, ook al is het buiten dertig graden," lacht Tycho Luijten.

De broers Boris (26) en Tycho (25) zijn opgegroeid in Roosendaal en woonachtig in Rotterdam, waar ze aan de Erasmus Universiteit hebben gestudeerd. Al tijdens hun studie waren ze bezig met ondernemerschap. Dat leidde vorig jaar tot het concept Rotterdam in a Box: producten van Rotterdamse bodem die als cadeau- en/of kerstpakket verkocht worden. "Daar zij we in oktober 2017 mee op de markt gekomen. Dat bleek rijkelijk laat als het om kerstpakketten gaat," aldus Boris.

New York

Ondanks de late lancering zijn vorig jaar zo'n duizend Rotterdamse boxen met kerst verkocht. Dit jaar verwachten ze een veelvoud af te zetten. Maar de box is ondertussen ook door het jaar heen te koop als cadeaupakket via hun webshop. "We krijgen zelfs bestellingen uit het buitenland, onlangs nog uit Dubai en New York," zegt Tycho.

Met het concept in Rotterdam op de rails, werd het tijd voor een stap naar een volgende stad. Breda lag het meest voor hand. "Breda kennen we goed. Je moet er wel een gevoel bij hebben. Bovendien is Breda een bourgondische stad met veel lokale producten," zegt Boris.

Dokter Worst

De Breda-boxen zijn in diverse soorten en maten te bestellen. Ze worden onder meer gevuld met bier (Frontaal, Witte Anker, Bliksem), La Boheme-bonbons, worst van John de Marktslager, Markdal Honing, Thee van de Compagnie en Hot Sauce van Dokter Worst. "We kennen alle producenten en willen ook een podium zijn voor lokaal ondernemerschap," zegt Tycho.

De boxen variëren in prijs van 19,95 euro tot 86,95 euro. Goedkoop is dat niet, zo erkennen de broers. Boris: "Vandaar dat we ons in eerste instantie op bedrijven richten, die hebben potjes voor relatiegeschenken en kerstpakketten. En dit is wel een product waarmee ze zich kunnen onderscheiden."

Logistiek