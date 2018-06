De werkzaamheden in het bos beginnen in augustus. Bomen die al een tijdje voorzien zijn een roodoranje stip kregen, worden verwijderd. Deze staan vooral aan de Kerkdreef en de Sint Annadreef. Die bomen zijn oppervlakkig geworteld en waaien daarom makkelijk om. Staatsbosbeheer wijst in dat verband op de storm van afgelopen winter toen verschillende bomen het loodje legden.

Inheemse loofbomen

Naaldbomen en uitheemse soorten loofbomen worden vervangen door inheemse loofbomen. Hierdoor is er minder verdamping van grondwater wat ten goede komt aan de natuurlijke samenstelling van het bos dat in de toekomst gevarieerder moet worden, met meer bloemen, insecten en vogels.

Het Ulvenhoutse Voorbos is een ‘topnatuurgebied in Europa’, aldus Staatsbosbeheer en heeft de Natura2000-status. In Nederland gaat het om zo’n 160 gebieden waar maatregelen worden genomen om de natuurlijke leefomgeving te beschermen en biodiversiteit te behouden.