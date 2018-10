Bomenbeurs Zundert: 'Vooral contacten leggen, orders komen in later stadium'

'DHL-overvaller' gaat 35 maanden de bak in voor beroving bejaarde Zunderte­naar

14:37 BREDA - Een 47-jarige Eindhovenaar die verkleed als DHL-koerier een bejaarde man (85) in Zundert overviel, gaat daarvoor 35 maanden de gevangenis in. "Ik heb niets te verklaren, ik was er niet bij", zei hij tijdens de eerdere zitting. Maar de rechtbank in Breda acht zijn aandeel in de mislukte beroving wel degelijk bewezen.