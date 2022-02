Bomen kappen voor de toekomst van het bos: zo gaat het eraan toe

Dorpsbrou­we­rij de Pimpelmee­sch overleeft Markhoeve-cri­sis, maar: ‘Alle emoties zijn over tafel gevlogen’

ALPHEN-CHAAM/BREDA - Het ambitieuze plan van Vereniging Markdal om de duurzame proefboerderij de Markhoeve in het Markdal te ontwikkelen, is uitgelopen op een drama. Betrokken partijen zoals Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch in Chaam liepen forse schade op. ‘Een excuus is er nooit gekomen’.

30 januari