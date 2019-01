Boksbeugels, kabelbinders en afgeplakte skibril: celstraf geëist voor wapenbezit en gestolen auto

BREDA - Een tas vol lugubere spullen. Een afgeplakte skibril, ducttape, twee boksbeugels, tiewraps (kabelbinders), twee zakken afgeknipte haren, handboeien. Bloed aan de versnellingspook. De politie rekende in oktober vorig jaar drie mannen in aan de Dijkstraat in Breda.

,,Deze mannen gingen bepaald niet met een picknickmandje vol lekkere dingen naar grootmoeder'', zei officier van justitie Teuntje Gudde donderdag in de rechtbank. Zij noemde de bezittingen van de drie mannen een 'ontvoeringskit'.

Gestolen auto

De politie merkt de Audi met gestolen kentekens op 13 oktober vorig jaar op, rond half vijf. Hij is gestolen, marktwaarde 145.000 euro. Drie uur later stappen drie mannen in. Amsterdammer Demiën V. wordt meteen uit de auto getrokken. De twee anderen krijgen de kans zelf uit de auto te stappen. Bredanaar Jori Sven van Z. heeft nog een pistool onder z'n broeksband. In de auto vindt de politie nog twee pistolen. Allemaal doorgeladen en op scherp.

Ramblas

Van Z. is een bekende van de politie. Hij wordt in de zomer van 2015 neergeschoten op de Ramblas in Barcelona. Lid van motorclub No Surrender en onder meer verdachte van een schietpartij op een Satudarah-lid in 2014 aan de Eindhovense Médoclaan. Van Z. werd vrijgesproken, Justitie ging in hoger beroep. De zaak loopt nog.

Onderzoek aan de 'ontvoeringskit' levert dna-materiaal op op de doorgeknipte tiewraps. Gudde daarover: ,,Het dna is van iemand die nog leeft. Gelukkig.''

Deze persoon heeft ook geen aangifte gedaan van een misdrijf. Dat is ook niet gebruikelijk in criminele circuits, zelfs al zou hij zwaar zijn toegetakeld. Ook van No Surrender is bekend dat er een omerta geldt: je praat niet met de politie.

Wiet knippen

De mannen stelden zelf bij de rechter weinig te weten van de gestolen auto. Ze kwamen met een verhaal dat ze elkaar niet kenden, dat ze wiet gingen knippen om 'wat bij te verdienen.'

Van Z. bekende dat hij een pistool had meegenomen uit zelfbescherming. V. gaf aan dat de andere wapens van hem waren.

Gudde eiste donderdag celstraffen. De hoogste straf van 36 maanden tegen Bredanaar Willem L., vanwege wapenbezit en het bezit van de gestolen Audi. Dat laatste vond ze voor V en Van Z. niet bewezen, tegen hen eiste ze 30 maanden.