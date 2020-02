Boi Boi Huong ‘verdedigt Bredaas SP-fort’ in haar eentje

Bredanaar (20) opgepakt voor brandstich­ting in nacht van vijf branden in Breda

20:38 BREDA - Een 20-jarige man uit Breda die verdacht wordt van brandstichting vorige week in Breda is donderdagavond aangehouden. In de nacht van donderdag op vrijdag braken vijf branden in iets meer dan een uur tijd uit.