Boete voor Madenaar die rood licht negeerde en daarbij een oudere fietser aanreed

Vechtpar­tij op vlucht­strook bij Et­ten-Leur ontstond door ruzie over invoegen op A16: ‘Slachtof­fer bloedde hevig’

ETTEN-LEUR - Het slachtoffer van de vechtpartij maandagmiddag op de A58 is een 59-jarige man uit Etten-Leur. Hij werd door een 47-jarige Bredanaar toegetakeld en raakte gewond aan zijn gezicht. Het slachtoffer is daarop per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Verkeersruzies lopen de laatste tijd vaker uit de hand. Exacte cijfers daarvan houdt de politie echter niet bij.