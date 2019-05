Boete van 288 euro kost Pool mogelijk acht ton en celstraf als bezit cocaïne wordt bewezen

Pand van DC Klinieken in Breda ontruimd om vat met ‘azijnach­ti­ge stof’ dat is gaan roken, drie mensen met ademha­lings­pro­ble­men

15:37 BREDA - Een pand van DC Klinieken aan de Hoge Mosten in Breda is maandagmiddag ontruimd. Er is een gevaarlijke stof uit een vat vrijgekomen dat is gaan roken. Drie personeelsleden kregen ademhalingsproblemen. De brandweer laat weten dat de situatie rond 15.30 uur onder controle is.