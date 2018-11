Boete Arriva niet gebruikt als goedmakertje Brabantse scholieren

Ja hoor... Wéér gaat de Wilhelmi­nastraat op de schop

15:50 BREDA - Zit je al weken langer dan gepland vanuit je winkel naar een bouwput te kijken, wordt de weg een dag nadat ie is eindelijk opgeleverd alweer opgebroken. Het is dan ook begrijpelijk dat ondernemer Richard Remmerswaal even uit zijn slof schoot, toen hij zag dat bouwvakkers precies voor de deur van zijn winkel in de Wilhelminastraat in Breda het trottoir wéér openbraken.