Boerschappen uit Breda koopt 25.000 kilo ‘onverkoopbare’ peren uit Wemeldinge

Boerschappen uit Breda heeft 25.000 kilo van de eerst onverkoopbare voorraad doyenne du comice gekocht. Het bedrijf gaat er perensap van maken. Boerschappen en The Happy Activist hebben al eerder appelsap gemaakt van appels die telers niet kwijt konden. Nu voegen ze er perensap aan toe. Beide proberen boeren een eerlijke prijs voor hun product te betalen. Voor de resterende 20.000 kilo peren heeft De Schipper waarschijnlijk ook een afnemer gevonden, laat Van Leeuwen namens het familiebedrijf weten.

Andere gegadigden moeten ze daarom teleurstellen. Mocht de deal met de tweede afnemer niet doorgaan, dan zal ze contact opnemen met mensen die zich als potentiële koper hebben gemeld. Van Leeuwen zegt blij te zijn met de vele reacties die ze heeft gekregen op haar oproep. ,,Wat zijn wij overweldigd door wat ons verhaal online los heeft gemaakt. Het belangrijkste voor ons was om een boodschap over te brengen en dat is wel gelukt.”