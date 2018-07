Boerendag Rijsbergen afgelast vanwege hitte, wel feestavond

RIJSBERGEN - De Boerendag Rijsbergen gaat voor het eerst in 42 jaar niet door. Alleen de feestavond blijft, maar het hele dagprogramma is geschrapt. Oorzaak: de hitte, die er volgens de voorspellingen óók op zaterdag 4 augustus nog zal zijn.

Riet Hereijgers, secretaris van de organisatie: "Op welke weersite we ook kijken, het blijft boven de dertig graden voor de langere termijn. We hebben dieren in het hoofdprogramma staan, en onder onze dagbezoekers zijn veel kwetsbare groepen als ouderen. Het is niet verantwoord."

Er is de afgelopen dagen gekeken naar allerlei maatregelen om een verantwoord programma overdag toch mogelijk te maken, zonder risico's voor bezoekers en veeschaar. Maar, zegt Hereijgers: "Een van de voorwaarden is dat we voldoende schaduwplekken moeten creeeren. Zoveel parasols hebben we niet."