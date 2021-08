Boerderijwinkels zijn in opmars: ‘Ze willen weten wat er op hun bord ligt’

Wat de redenen ook zijn: boerderijwinkels zijn aan een niet te stuiten opmars bezig. Ze vormen een tegenhanger van de ‘stadse’ supermarkt en de onpersoonlijke bezorgdiensten. We bezochten er een paar in de regio Breda-Oosterhout.

De boerderijwinkel ontleent zijn naam aan de plek: meestal bij een agrarisch bedrijf waar de producten vandaan komt. Het aanbod varieert van één product tot aan alles wat je voor de dagelijkse boodschappen nodig hebt. Tot de eerste categorie hoort De Kleine Meren aan de Rijsbergse Hellegatsweg. Chris en Anja Verschuren bouwden bij hun melkveebedrijf een klein houten hokje waar je verse, rauwe melk kunt tappen. Anja: ,,Mensen willen steeds meer eerlijk voedsel, puur natuur. We horen vaak dat onze klanten de melk uit de supermarkt minder lekker vinden. Onze melk is zo van de koe, ongepasteuriseerd. En dat proef je, want pasteuriseren beïnvloedt de smaak.’’ Daarnaast zien de Verschurens hun winkeltje als een goede manier om uitleg te geven over hun vak en de dieren: ,,Mensen zijn helemaal vervreemd van de natuur.’’

Groot aanbod

Een veel groter aanbod tref je bij Van den Kieboom aan de Rietdijk in Breda. Het gemengde boerenbedrijf houdt rundvee, kweekt klein fruit, heeft een imkerij en dus een boerderijwinkel. De grote vitrine met vacuümverpakt vlees springt het meest in het oog, maar er is veel meer. ,,We mochten tijdens corona openblijven, dat zorgde voor een enorme aanloop’’, zegt Wendy van den Kieboom. ,,Wat opvalt is dat steeds meer klanten vragen naar de herkomst van ons vlees. Ze willen weten wat er op hun bord ligt. We zijn een tweesterren ‘Beter Leven’-veehouderij, dus dat leggen we graag uit. Het overige vlees komt van een andere boerderij. Maar zo is er een heel netwerk van boerderijwinkels waarmee we samenwerken en uitwisselen. Zo gaat veel van onze honing en ons vlees daarheen. Van ons fruit en de honing wordt bijvoorbeeld ijs gemaakt, wat we hier dan weer verkopen.’’ Van den Kieboom zag de afgelopen jaren de klandizie groeien: ,,Vooral voor het vlees en de pure honing.’’

Een van de oudste boerderijwinkels in de regio is die van Johan en Caroline Halters in Wagenberg. Al kun je het tegenwoordig net zo goed een campingwinkel noemen, want het bedrijf is tegenwoordig puur op recreatie gericht. Johan: ,,Mijn moeder verkocht hier vroeger groente en fruit. Dat sneed ze zo voor de klanten van het land. Nu verbouwen we zelf niks meer, we betrekken onze waar bij de groothandel en tuinders uit de buurt. Het vlees is van Havermans, hier in Wagenberg. Mensen zijn anders gaan eten, exotischer. En ze willen steeds meer panklaar. Wat in ‘de bladen’ staat, dat willen ze. Dus is de markt heel grillig geworden. De markt voor boerderijwinkels is heel erg verzadigd, vind ik. Aan de andere kant zie je een steeds bewuster kopende consument.’’

Eerst als bijverdienste

Jan Pheninckx in Den Hout begon 45 jaar geleden met een winkel bij zijn tuinbouwbedrijf. ,,Als bijverdienste. Nu hebben we geen eigen land meer. Wat we verkopen, halen we bij collega-tuinders.’’ Hij ziet het aantal klanten groeien. ,,Vooral uit Oosterhout, met nieuwbouwwijk De Contreie. Tijdens corona was het hier een gekkenhuis, en veel klanten zijn gebleven. Gemiddeld werden ze jonger, en eten ze anders. Rodekool en savooiekool kennen ze nauwelijks meer. En ze willen alles gesneden hebben. Maar aan de andere kant komt hier iedere week een man uit Breda een doosje eieren halen. Omdat hij ze hier het lekkerst vindt. En hij zal het als een uitje zien.’’

Aan de Oosterhoutse Hoogstraat zit de zuivelboerderij De Driehoek. De winkel is al even sfeervol als de locatie, vlakbij de Heilige Driehoek. Ook hier een breed aanbod, met vlees van Van den Kieboom en veel streekbier, om maar wat te noemen. Maar kaas voert de boventoon. ,,Die maken we zelf, met melk van de boerderij van de eigen koeien’’, zegt Ellis Franssen die in de winkel werkt. ,,Alles is op natuurlijke basis. En onze klanten zijn trouw. ‘Heb je eenmaal jullie kaas geproefd, dan haal je die niet meer uit de supermarkt’, dat horen we heel vaak.’’ En behalve aan particulieren, leveren we ook veel aan winkels en horeca in de buurt.’’